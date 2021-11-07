В Багдаде произошел взрыв недалеко от дипломатического квартала

В центре Багдада произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Уточняется, инцидент произошел неподалеку от престижного района Эль-Каррада, входящего в особо охраняемую «зеленую зону», где преимущественно находятся иностранные посольства и госучреждения.

Источник уточнил, что пострадавших нет. По неподтвержденным данным, взорвался электрогенератор, но точная причина взрыва еще не известна.

Ранее 7 ноября источник в иракской службе безопасности сообщил, что в районе Абу-Дшира в Багдаде взорвалась «граната наступательного действия». Снаряд был помещен возле забора школы, пострадали как минимум два человека — они получили ранения средней тяжести.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован после авиаудара с беспилотного летательного аппарата. Позже на крыше его резиденции нашли неразорвавшийся снаряд.