Арестован третий обвиняемый в нападении на отца с ребенком в Новой Москве

Суд арестовал 21-летнего фигуранта дела о покушении на убийство по предварительному сговору в Новой Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Арестованный является третьим из четырех подозреваемых в деле.

«Суд избрал в отношении 21-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

7 ноября СК предъявил подозреваемым обвинения. Обвиняемые признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство.