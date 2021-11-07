Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50

Суд заключил под стражу несовершеннолетнего участника драки в Новой Москве

close
100%
Кадр из видео/Новые Ватутинки/Telegram

17-летнего участника конфликта в районе Новые Ватутинки в Новой Москве отправили под арест до 5 января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» с заседания Щербинского суда.

По данным следствия, именно он в ходе конфликта ударил по щеке ребенка.

Ранее суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.

Следователи предъявили обвинение четырем фигурантам дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

По данным следствия, на Новатутинском проспекте группа молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть