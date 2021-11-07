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В Москве сохранится ряд ограничений по COVID-19 после 8 ноября

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Pavel Golovkin/AP

Мэрия Москвы рассказала об ограничениях, которые продолжат действовать после нерабочих дней.

Так, после 8 ноября сохранится правило перевода не менее 30% сотрудников на удаленку, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошли вакцинацию и не болели коронавирусом в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим.

Посещать театры и музеи можно будет только при наличии QR-кодов. Также QR-код будет необходим и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.

Бесплатный и льготный проезд с 8 ноября будет приостановлен для людей, обязанных соблюдать домашний режим. Карта не будет заблокирована горожанам из группы риска, которые болели коронавирусом в последние шесть месяцев либо прошли вакцинацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Подробнее о введенных на этот период ограничениях — в материале «Газеты.Ru».

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