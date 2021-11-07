Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44

В Подмосковье возбудили дело после конфликта со стрельбой между жильцами и рабочими

close
100%
t.me/breakingmash

Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой между жильцами дома и ремонтниками в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Московской области.

По предварительным данным, один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета.

«По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Балашихе жильцы дома №30 по улице Чистопольской вступили в конфликт с рабочими, занятыми ремонтом лифта, из-за шума. Недовольные ситуацией граждане вызвали полицию, а затем устроили потасовку с мастерами. Во время драки один из жильцов начал стрелять. Информация о пострадавших пока не поступала.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть