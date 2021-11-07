На Урале арестовали мужчину, стрелявшего по ковидной больнице и машине врача

Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по машине врача-реаниматолога и зданию коронавирусной больницы в городе Асбест Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Подозреваемого в совершении хулиганства арестовали на два месяца, до 2 января 2022 года.

3 ноября стало известно, что в Асбесте неизвестный открыл стрельбу по машине врача--реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, и зданию самого медучреждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Спустя два дня полицейские нашли подозреваемого, по предварительным данным у него имеются погашенные судимости. Сообщалось, что «мужчина не стал играть в прятки», сознался в содеянном и написал явку с повинной.