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Житель Братска открыл стрельбу по росгвардейцу и полицейскому из-за ревности

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t.me/babr_mash

Житель Братска открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии и полицейскому из-за ревности, сообщает Babr Mash.

По информации издания, 3 ноября Олег Козлов и Игорь Застенский, которые были сотрудниками правоохранительных органов, отдыхали с Дарьей и ее подругой Анжеликой. Позднее к ним присоединился сожитель Анжелики 48-летний водитель Равшан Мамадияров. Он приревновал свою подругу к мужчинам, между ними разгорелась ссора, в ходе которой Мамадияров открыл огонь.

В результате стрельбы оба правоохранителя пострадали: у Олега — ранение левого бедра, у Игоря — сквозная рана. Их госпитализировали.

Мамадияров попытался скрыться, но его задержали. У мужчины изъяли газовый пистолет, который был переделал под боевой, и два пневматических пистолета. В его отношении возбудили уголовное дело за покушение, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Выяснилось, что ранее Равшан был судим за убийство — превысил пределы допустимой самообороны.

Ранее сообщалось, что дебошир ранил полицейского в поезде Москва-Адлер.

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