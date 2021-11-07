Вирусолог Чумаков заявил, что каждая новая волна COVID-19 будет сильнее предыдущей

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что волны эпидемии коронавируса будут периодически повторяться, становясь с каждым разом все сильнее. Об этом он рассказал в эфире «Радио России».

«Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определенной периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая», — сказал эксперт.

По словам Чумакова, если россияне будут «упорствовать и не вакцинироваться», то будет еще несколько волн коронавируса.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России улучшилась после введения нерабочих дней и ограничительных мероприятий.

По его словам, количество пациентов с COVID-19, которым необходима госпитализация, из-за распространения «дельта»-штамма увеличилась в сравнении с предыдущими волнами.