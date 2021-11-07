Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44

В США девочка спаслась от педофила благодаря TikTok

close
100%
Valentin Wolf/Global Look Press

Похищенной педофилом 16-летней американке удалось спастись, показав в окно автомобиля жест «Мне нужна помощь», который она увидела в социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеканал FOX 8 News.

Шерифу округа Лорел в штате Кентукки позвонил водитель, которому девушка показала ладонь, после чего зажала большой палец — это международный жест жертв домашнего насилия, который означает, что человеку требуется помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выследили автомобиль, в котором находилась девушка, и освободили ее. Оказалась, что девушку насильно удерживал 61-летний Джеймс Брик. Он вез ее из округа Чероки, Северная Каролина, в Огайо к родственникам.

На телефоне мужчины нашли откровенную фотографию несовершеннолетней. В результате его обвинили в незаконном лишении свободы и хранении детской порнографии.

Девушка пропала во вторник, 2 ноября, в городе Эшвилл, Северная Каролина.

Ранее в Московской области девочку спасли от педофила благодаря умным часам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть