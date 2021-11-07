В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России после 10 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании на юге России после 10 ноября, сообщает ТАСС.

«На юге европейской части России прогнозируется похолодание. В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днем», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что серьезное похолодание — до -1°C — ожидается в ночь на четверг.

«Это не коснется Черноморского побережья. Там будет сказываться смягчающее действие моря. Однако дневная температура в том же Сочи понизится — будет 14-17 градусов со среды», — рассказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании.

По словам Романа Вильфанда, мороз усилится в среду, которая станет самым холодным днем следующей недели. По ночам столбики термометров будут опускаться до -6°C.