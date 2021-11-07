Врачи рассказали о симптоме «ковидных пальцев»

Специалисты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и ковидного госпиталя в Коммунарке выявили новый новый симптом коронавирусной инфекции, проявляющийся на коже. Об этом сообщает газета «Известия».

Медики отмечают, что у пятой части заболевших на пальцах рук и ног появляются гнойники, похожие на поражения кожи, связанные с обморожением. Они уже внесли это проявление COVID-19, названное симптомом «ковидных пальцев», в перечень распространенных кожных проявлений инфекции.

По словам руководителя Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Марии Петиной, причина «ковидных пальцев» заключается в реакции иммунной системы и дисфункции клеток, покрывающих внутренние стенки сосудов. Этот симптом чаще встречается у детей и подростков, добавила она.

Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса увеличилась распространенность расстройств пищевого поведения (РПП) у подростков и детей.