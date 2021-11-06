Женщина на внедорожнике сбила насмерть ребенка под Саратовом

Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в субботу, в поле на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец. Там ребенок находился с мамой, которая занималась уборкой урожая.

«Приблизительно в 15 часов 47-летняя владелица сельскохозяйственных угодий, управляя внедорожником «Тойота», двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. Она доставила ребенка в лечебное учреждение на личном транспортном средстве, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался», — утверждают в ведомстве.

Представители правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Специалистами было назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели ребенка.

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