Адвокат объяснил видео с «принимающим пищу» во время голодовки Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что политик не прекращал голодовку, а на опубликованном минюстом страны видео принимает витамины и пьет соки. Об этом он сообщил РБК.

По его словам, витамины и соки были необходимы, чтобы поддержать физическое состояние Саакашвили. Он также раскритиковал действия Минюста, заявив, что видео можно неправильно трактовать, а это вредит правам заключенных.

Ранее специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором бывший президент страны Михаил Саакашвили принимает пищу.

По данным ведомства, на кадрах запечатлен Саакашвили, который ест и пьет в разное время суток. На ролике видно, что политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей.

До этого личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что не видел, чтобы его пациент ел в тюрьме.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.