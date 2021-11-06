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В Минздраве заявили о росте детской заболеваемости COVID-19

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что детская заболеваемость коронавирусом в стране растет, в текущий момент под наблюдением находятся более трех тыс. детей в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тыс. детей находятся под наблюдением медицинских работников [в Рязанской области]. Необходимо отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — подчеркнул Мурашко.

Ранее он заявил, что новые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начнут доставлять в регионы России начиная с 8 ноября. Он подчеркнул, что в текущий момент в доступности есть прививки, на них есть высокая востребованность, в том числе и на «Спутник Лайт».

Накануне Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России заявил о том, что проблемы с нехваткой российской вакцины «Спутник Лайт» в регионах решены.

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