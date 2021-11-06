Трамп предположил, что Болдуин мог намеренно убить оператора Хатчинс

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Christ Stigall Show заявил, что актер Алек Болдуин мог намеренно застрелить оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Раст». Запись доступна на канале в YouTube.

«Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил», — сказал он.

Инцидент с убийством Галины Хатчинс произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Во время съемки эпизода с выстрелами в пистолете Болдуина, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказались боевые. От произведенных выстрелов скончалась 42-летняя женщина — оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза.

По словам самого Болдуина, Хатчинс была его хорошим другом, смерть которой очень сильно подорвала сплоченность команды на съемках.