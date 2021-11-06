В США полицейские «подожгли» мужчину электрошокером

В американском городе Катскилл в штате Нью-Йорк мужчина загорелся в полицейском участке после того, как правоохранители применили против него электрошокер, сообщает NBC News.

По информации издания, мужчина вошел в полицейский участок и устроил перепалку с правоохранителями. До этого он облил себя дезинфицирующей жидкостью. Чтобы усмирить дебошира, полицейские применили электрошокер, после чего мужчина загорелся.

С ожогами пострадавшего доставили в Медицинский центр Вестчестера, его состояние оценивается как тяжелое.

Уточняется, что мужчина уже был знаком полицейским. Шеф полиции Дейв Дарлинг сообщил, что в здании, где произошел инцидент, установлены видеокамеры, и адвокат семьи пострадавшего мужчины уже попросил сохранить эти записи. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина поджег бывшую жену во время ее стрима. Женщина погибла.