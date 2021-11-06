Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в сфере искусств

Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в сфере искусств, сообщили в пресс-службе кабмина.

«В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств», - указано в сообщении правительства.

При этом уточняется, что отбор абитуриентов для получения второго высшего образования будет проходить на конкурсной основе. Поступающие должны будут пройти собеседование, а также творческие и профессиональные внутренние экзамены.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий. Изменения были внесены в закон «Об образовании».