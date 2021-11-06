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В Австрии рассказали, как привитые «Спутником V» могут получить действительный COVID-сертификат

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Depositphotos

В Минздраве Австрии заявили, что привитые российской вакциной «Спутник V» при наличии достаточного количества нейтрализующих антител к новому коронавирусу могут сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины и получить действительный в стране COVID-сертификат. Об этом сообщает ТАСС.

С 8 ноября в Австрии вводятся ограничения для непривитых граждан. Для посещения кафе, салонов красоты и заселения в гостиницы не вакцинированные и не болевшие граждане теперь не смогут предъявить ПЦР-тест. Так как привитые «Спутником V» считаются в Австрии непривитыми, им также приходилось сдавать тесты на коронавирус для похода в заведения.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда не изменятся.

В настоящее время въезд из России в Австрию возможен в том числе и по туристической визе. Однако тем, кто прибывает в Австрию без сертификата о вакцинации от коронавируса одним из одобренных европейским регулятором или ВОЗ препаратом, придется выдержать десятидневный карантин, который можно завершить досрочно в случае получения отрицательного результата теста на шестой день по прибытии.

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Коронавирус 2019-nCoV
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