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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о том, как правильно подготовиться к прививке от COVID-19.

Ведомство напомнило, что в России проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

«Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», — указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, прививаясь от инфекции, человек делает не только личный выбор, но и проявляет ответственность в отношении к близким и семье.

«Помните, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончится неблагоприятным исходом», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что «медикаментозная подготовка не нужна», так как прием антигистаминных препаратов может оказать негативный эффект на иммунный ответ после вакцинации.

Вакцинация является самым надежным способом защиты от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что более 92% госпитализируемых в России пациентов с коронавирусом не привиты. При этом вакцинированные люди не попадают в реанимацию, а в группу риска входят не только лица старше 60 лет, но также молодежь и беременные женщины.

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