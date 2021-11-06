Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45

Четырем задержанным после конфликта в Новой Москве готовятся предъявить обвинения

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Четырем задержанным после конфликта в Новой Москве готовятся предъявить обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Их также планируется проверить на причастность к совершению других преступлений. Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования были проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых, допрошены очевидцы.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его четырехлетний сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

Пострадавший Александр Жиловников ранее сообщил, что перевез семью в «безопасное место».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть