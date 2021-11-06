Стрелявший по машине врача ковидной реанимации на Урале написал явку с повинной

Полицейские обнаружили мужчину, который открыл стрельбу по автомобилю врача ковидной больницы в Асбесте в Свердловской области.

«5 ноября полицейские нашли этого человека, по предварительным данным у него имеются погашенные судимости. Он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной», — говорится на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Отмечается, что при задержании мужчина вел себя спокойно и уверенно. Оперуполномоченные и следователи изъяли у подозреваемого по месту его жительства орудие преступления.

3 ноября стало известно, что в Асбесте неизвестный открыл стрельбу по машине врача--реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, и зданию самого медучреждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».