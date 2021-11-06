Напавший на мужчину с ребенком в Новой Москве опроверг применение ножа

Один из подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве заявил в ходе допроса, что в драке не применялся нож. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масютенко.

«Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии», — сказал Масютенко.

Адвокат добавил, что многие публикации в СМИ о конфликте между Гасановым и другими подозреваемыми с одной стороны и потерпевшими с другой стороны были основаны на просмотре не всех видеозаписей с места происшествия.

«Как только удастся посмотреть все записи, которые есть, полагаю, что тогда представление о конфликте у общественности будет более полным», — заключил Масютенко.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.