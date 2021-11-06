Сотрудник объяснил, почему медработники скорой в ЕАО забрали заявления

Водитель СМП в Облучье Иван Краснослободцев рассказал, почему большинство из бригад «скорой» в Еврейской АО отозвали заявления на увольнение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все-равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую - не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать», — сказал Краснослободцев.

Он добавил, что сотрудникам предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела.

«У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», — сообщил водитель.

По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, главврач все равно будет обязан отстранить работников без прививки с 15 ноября. Такое положение станет «коллапсом для района».

Ранее сообщалось, что в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи после увольнения сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19.