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В США зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом у гиен

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@DenverZoo/Twitter

В зоопарке города Денвера в штате Колорадо зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом у гиен. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба зоопарка.

«Мы подтвердили, что тесты двух наших гиен — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19. Результаты были подтверждены в Ветеринарной диагностической лаборатории CSU (государственный университет Колорадо. — прим. ред.) в Форт-Коллинзе, а также в Министерстве сельского хозяйства США», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отметили у животных вялость, небольшие выделения из носа и периодический кашель. В зоопарке сообщили, что гиены известны своей выносливостью и устойчивостью к таким заболеваниям, как сибирская язва, бешенство и чума.

Между тем другие животные в зоопарке, у которых в последние недели обнаружили положительный результат теста на COVID-19, либо уже полностью выздоровели, либо находятся на пути к полному выздоровлению, отметили в пресс-службе зоопарка. Так, полностью выздоровели после заболевания коронавирусом двое тигров, у 11 львов наблюдается снижение уровня вируса или полное выздоровление.

Ранее ученые выяснили, какие животные восприимчивы к COVID-19.

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