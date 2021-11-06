Шеф-повар Творогов рассказал, чем заменить гречку

Шеф-повар, телеведущий Максим Творогов рассказал, чем заменить гречку, если нет возможности ее купить или если эта крупа приелась. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Для чего люди сметают гречку с полок магазинов в период праздников или не праздников, для меня всегда было загадкой. Наверное, лучше закупить впрок более разнообразные продукты. Если дома будет стоять тонна гречки, в конечном итоге вы перестанете ее любить и начнете ненавидеть», — сказал Творогов.

Он призвал обратить внимание на булгур, который недорого стоит и не уступает гречке по питательности. Шеф-повар также рекомендовал обратить внимание на «диковиную» крупу киноа. А вот ячневая, пшеничная крупы — чуть менее полезные аналоги гречки.

Самая доступная по цене альтернатива гречке — рис, однако не все его сорта одинаково полезны, напоминает Творогов. Он предложил остановить выбор на длиннозерном или буром диком рисе.

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«Она сильно насыщает организм, потому что в ней содержится большое количество крахмала. Несмотря на то, что она стоит чуть дороже, чем гречка, она будет гораздо лучше насыщать организм и питать долгое время», — заключил Творогов.

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