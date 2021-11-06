Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45

Шеф-повар Творогов рассказал, чем заменить гречку

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Шеф-повар, телеведущий Максим Творогов рассказал, чем заменить гречку, если нет возможности ее купить или если эта крупа приелась. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Для чего люди сметают гречку с полок магазинов в период праздников или не праздников, для меня всегда было загадкой. Наверное, лучше закупить впрок более разнообразные продукты. Если дома будет стоять тонна гречки, в конечном итоге вы перестанете ее любить и начнете ненавидеть», — сказал Творогов.

Он призвал обратить внимание на булгур, который недорого стоит и не уступает гречке по питательности. Шеф-повар также рекомендовал обратить внимание на «диковиную» крупу киноа. А вот ячневая, пшеничная крупы — чуть менее полезные аналоги гречки.

Самая доступная по цене альтернатива гречке — рис, однако не все его сорта одинаково полезны, напоминает Творогов. Он предложил остановить выбор на длиннозерном или буром диком рисе.

Не стоит ограничиваться лишь крупами — при тяге к разнообразию можно купить тапиоку, посоветовал специалист

«Она сильно насыщает организм, потому что в ней содержится большое количество крахмала. Несмотря на то, что она стоит чуть дороже, чем гречка, она будет гораздо лучше насыщать организм и питать долгое время», — заключил Творогов.

Ранее врач-диетолог назвала способы приготовления самой полезной гречки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть