Египетские моряки прибыли на Украину с женскими документами

В морском порту Николаева пограничники обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов, сообщает Государственная погранслужба Украины.

При этом в официальных бумагах пятерых граждан Египта — мужчин, значилось, что они женского пола.

«Морякам с проблемными документами отказано в пересечении государственной границы Украины. Все они будут охраняться на своих судах до отправки из нашей страны», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти из страны ценную икону, приклеив ее скотчем к спине. При детальном досмотре в его автомобиле были обнаружены другие ценности и дорогостоящие предметы старины.

Также стало известно, что беженцы из Сирии попали на Украину в грузе с тканями и потеряли из-за своей доверчивости по €7000.