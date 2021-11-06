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Врач Саакашвили ответил на заявление Минюста про «каши и натуральные соки»

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1tv.ge

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, Николоз Кипшидзе, заявил, что не видел, чтобы его пациент ел каши в тюрьме. Слова Кипшилдзе приводит Radio Tavisupleba.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили, вопреки голодовке, ест каши и пьет натуральные соки.

«Я не видел, чтобы он ел кашу. Я не знаю, что сказать министру юстиции... Спросите конвой, спросите тюремных врачей, спросите медсестер, там много людей. Камеры есть везде», — заявил Кипшидзе.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.

Адвокат Саакашвили заявил, что у политика из-за голодовки есть проблемы с речью.

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