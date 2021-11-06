В Грузии полицейский выпустил в коллегу 14 пуль

На западе Грузии полицейский расстрелял своего коллегу прямо в отделении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел 5 ноября в селе Чаладиди. Всего мужчина получил 14 огнестрельных ранений, в результате чего скончался на месте.

Как рассказали очевидцы, сотрудники полиции были соседями и работали в одном отделении. Перед началом стрельбы между мужчинами произошла ссора. Причина конфликта не уточняется.

В прокуратуре сообщили, что в связи с инцидентом было начато расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее в Мадриде полицейские застрелили африканца, угрожавшего прохожим ножом. За последние шесть месяцев мужчину четыре раза задерживали за нападение. В полиции подчеркнули, что произошедшее — не теракт.