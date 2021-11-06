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Украинцы назвали cамые наболевшие проблемы страны

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Markus Schreiber/AP

Основной проблемой на Украине граждане страны считают низкие зарплаты и пенсии (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

На втором месте в антирейтинге — продолжающийся конфликт на Донбассе (32%). Из данных опроса следует, что украинцев примерно одинаково беспокоит коррупция (32%) и высокие коммунальные тарифы (31%). Кроме того, к условной «тройке лидеров» в октябре добавилась проблема пандемии коронавируса (30%), которую еще месяц раньше среди основных проблем упоминали значительно реже — лишь 19% опрошенных.

Ранее опрос показал, что более 70% украинцев не одобряют курс страны. За последние три месяца этот показатель вырос на 7,1%.

При этом падает доверие украинцев к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Если в августе поддержку Зеленскому выражали 34,1% опрошенных, то в октябре их доля уменьшилась до 28,2%.

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