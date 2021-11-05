Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, вопреки голодовке

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший ранее голодовку в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает ТАСС.

«Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки», — сказал Брегадзе.

По его словам, Саакашвили продолжает получать медикаменты, которые выписали врачи. Глава Минюста Грузии добавил, что в настоящее время экс-президент употребляет пищу.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.

Ранее адвокат политика Георгий Гелхаури сообщил, что Саакашвили продолжает голодовку.