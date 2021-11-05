Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Смородская заявила, что не будет извиняться за слова о «Спартаке» 21:38
Супруга Юдашкина высказалась об «изгнании» Дюжева с модного показа 21:38
Более 70% украинцев не согласны с направлением, в котором движется страна 21:36
Смородская заявила, что не обвиняла «Спартак» в расизме 21:14
Задержанный за избиение мужчины с ребенком рассказал, кто начал конфликт 21:12
Гитарист «Коррозии металла» отпилил себе палец болгаркой 21:06
Юрист рассказал, что грозит Смородской за обвинения игроков «Спартака»... 21:02
Глава МИД Украины обвинил Россию в провоцировании европейского газового кризиса 20:47
Стала известна причина избиения отца с ребенком в Новой Москве 20:47
Щербакова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии: я слишком... 20:41

Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, вопреки голодовке

close
100%
1tv.ge

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший ранее голодовку в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает ТАСС.

«Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки», — сказал Брегадзе.

По его словам, Саакашвили продолжает получать медикаменты, которые выписали врачи. Глава Минюста Грузии добавил, что в настоящее время экс-президент употребляет пищу.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.

Ранее адвокат политика Георгий Гелхаури сообщил, что Саакашвили продолжает голодовку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть