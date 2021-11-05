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Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина

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24 Канал/Facebook

Депутат Львовского городского совета от партии «Европейская солидарность» Юрий Грынив выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, который он сам нарисовал в ходе заседания в сессионном зале. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет РИА «Новости».

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором депутат рисовал портрет Путина в сессионном зале. После того, как депутата начали за это критиковать, он принял решение выставить рисунок на продажу в Facebook и объявил аукцион. Начальная цена за картину составляет 1 гривна.

Ранее в октябре депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Парламентарий также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Депутат также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

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