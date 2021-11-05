Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», — рассказали в ведомстве.

Вечером 4 ноября группа неизвестных напала на мужчину, находившегося на улице со своим ребенком, неподалеку от одного из торговых центров в районе Новые Ватутинки в Новой Москве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отец ребенка, на которого было совершено нападение, установлен, его опросили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что будет лично контролировать расследование дела о нападении в Новой Москве.