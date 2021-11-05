В Колумбии задержали подозреваемого в причастности к ИГ* россиянина

В Колумбии полицейские задержали гражданина России Владимира Таранца, который подозревается в участии в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает в Twitter глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.

«Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, которого власти его страны указывают как члена террористической группировки «Исламское государство», был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», — сказал Варгас.

Он отметил, что россиянина объявили в международный розыск в 2013 году, его обвинили в участии в террористических группировках в Сирии. Варгас добавил, что в Колумбию Таранец прилетел из Турции и дальше собирался отправиться в Гватемалу.

«Мы связались с руководством российской полиции, чтобы начать процесс экстрадиции», — резюмировал полицейский.

Ранее в Германии задержали двух сторонников ИГ (организация запрещена в России)* с российским гражданством.