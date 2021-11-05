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«360»: одного из избивших отца с ребенком в Новых Ватутинках задержали

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Телеграм-канал «360tv»

Одного из четверых мужчин, которые накануне напали на отца с мальчиком, задержали. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

Телеканал публикует видео, снятое, судя по всему, в Новых Ватутинках на присоединенных к Москве территориях, где произошел инцидент. На кадрах видно, как из подъезда выводят мужчину и сажают его в полицейский автобус.

«360» отмечает, что автобус стоял возле дома несколько часов.

Telegram-канал Shot выяснил, что пострадавший родитель был ранее судим за мошенничество: 31-летний Александр Жиловников — так его зовут — в начале 2021 года продал жителю столицы неработающий фильтр для очистки воды за 65 тыс. рублей, в афере участвовала его 25-летняя супруга. Никита Уткин, который был с Жиловниковым в момент нападения, попадал в поле зрения правоохранительных органов четыре раза.

Ранее в столичной прокуратуре рассказали подробности нападения.

До этого стало известно о возбуждении против нападавших уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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