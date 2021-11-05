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В Екатеринбурге кассирша ударила покупательницу по лицу из-за отсутствия QR-кода

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге сотрудница супермаркета напала на покупательницу из-за того, что у той не было QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «360».

По предварительной информации, кассирша магазина потребовала у покупательницы показать QR-код о прививке для осуществления покупок. Женщина отказалась, сославшись на то, что в продовольственных магазинах сертификат не требуется. После этого она начала снимать сотрудницу магазина на видел и тем самым сильно разозлила ее. В результате конфликта кассирша ударила покупательницу по лицу.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что екатеринбуржцы начали размещать в интернете объявления с предложением за денежное вознаграждение совершать покупки в местах, куда можно попасть только при предъявлении QR-кода. Стоимость такой услуги составляет 300 рублей.

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