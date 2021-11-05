Возбуждено уголовное дело после нападения на отца с ребенком в Новой Москве

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Отец ребенка, на которого было совершено нападение, установлен, его опрашивают.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

Полиция попросила очевидцев сообщать имеющуюся информацию о нападении неизвестных на мужчину с ребенком в ОМВД России по району Коммунарский. Причина драки в ТиНАО в настоящий момент неизвестна, расследование ведет и СК России.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.