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Появилось видео начала конфликта четверых мужчин и отца с ребенком в Новых Ватутинках

Столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

В настоящий момент сотрудники МВД предпринимают меры для установления всех участников драки в Новой Москве, в том числе потерпевшего. В частности, на территории района начаты рейды, проверяются документы.

Появились сведения, что участники драки якобы намерены встретиться на том же месте.

Полиция попросила очевидцев сообщать имеющуюся информацию о нападении неизвестных на мужчину с ребенком в ОМВД России по району Коммунарский, уточняет ТАСС.

Причина драки в ТиНАО в настоящий момент неизвестна, расследование ведет и СК России.

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