Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-защитник ЦСКА раскритиковал автора забитого мяча в ворота «Лестера»... 10:59
Экс-вратарь сборной России назвал ключевой момент матча «Спартака»... 10:45
Россиян продолжат материально поощрять за вакцинацию до конца года 10:45
Тренер «Динамо»: не думаю, что в ближайшее время у меня будут... 10:34
Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании 10:31
Селихов: сказал Мозесу после матча, что он мой должник за этот пенальти 10:05
В Приморском крае запретят посещать магазины без QR-кодов 09:51
В Казахстане опровергли данные о блокировке Россией транзита угля 09:47
Губерниев — о конфликте с Бузовой: это была провокация, троллинг 09:45
Минобороны РФ подготовило резерв для помощи регионам в борьбе с COVID-19 09:39

В Совфеде предложили продлить нерабочие дни в РФ

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что было бы целесообразным продлить нерабочие дни на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ряде регионов страны, несмотря на принятые меры, не удалось добиться снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

«На федеральном уровне продление «локдауна» было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID-19 не будет достигнута», — уточнил сенатор.

Как подчеркивает Круглый, самим россиянам надо придерживаться всех введенных мер безопасности. Речь о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, заключил сенатор СФ.

В период с 30 октября по 7 ноября в стране были введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом власти регионов наделены правом продлевать режим нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, в Москве продление не планируется, это подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рекомендовали россиянам в нерабочие дни сократить личные контакты.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть