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В Приморском крае запретят посещать магазины без QR-кодов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Роспотребнадзоре было предложено распространить действие системы QR-кодов в Приморье о пройденной вакцинации против коронавируса на ряд отраслей, среди которых непродовольственные магазины. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рассказала, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 326 новых случаев COVID-19.

«По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание..», — уточнили власти.

В результате новые ограничения коснутся предприятий торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению. К последним относятся гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны и другие места.

Детковская обращала внимание на то, что рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае продолжается в течение четырех недель, с 4 октября.

Больше всего новых случаев коронавируса наблюдается среди жителей от 18 до 29 лет (33,2%).

Ранее сообщалось, что в ОП России предложили организовать COVID-free зоны с доступом по QR-кодам.

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