В Якутии на руднике обрушилась порода

В Якутии, в городе Мирный на руднике «Интернациональный» обрушилась порода, из-за чего пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

«По прибытии первых подразделений установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам, в превентивных мерах проводится вывод работников на поверхность», — рассказали в экстренной службе.

Обрушение породы произошло в блоке №11 — в МЧС уточнили, что газовая обстановка находится в норме.

«В настоящее время угроза жизни работников рудника отсутствует, рудник работает в штатном режиме», — уточнили в МЧС.

Ранее двое шахтеров пострадали в результате землетрясения в Кузбассе.

До этого два человека погибли из-за обрушения галереи в шахте в Коми.