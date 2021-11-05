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Дождь и до 13℃ тепла ожидаются в Москве в пятницу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве 5 ноября будет облачная погода, дождь и до +13°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сообщается, что ночью температура воздуха может опуститься до плюс 5°C, при этом осадков не ожидается. Ветер будет южный, 6-11 м/с, а атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье 5 ноября температура будет от 7°C до 13°C, а ночью ожидается похолодание до трех градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале следующей недели ожидается аномально теплая погода.

«Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17°C ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — рассказал синоптик.

Также Вильфанд предупредил москвичей о возвращении дождей. По словам метеоспециалиста, дожди ждут горожан и в четверг 4 ноября, и пятницу 5 ноября. В эти дни столбики термометров москвичей покажут больше +10°C.

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