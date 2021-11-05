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Врач Тяжельников порекомендовал возвращаться в привычный ритм жизни к концу нерабочих дней

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по возвращению в привычный ритм жизни за 3 дня до окончания нерабочих дней, сообщает РИА «Новости».

«Прежде всего, стоит провести нерабочие дни, не вредя своему здоровью, чтобы не понадобилось слишком много сил на восстановление. Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Также тем, кто не успел ранее, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска. То есть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями», — рассказал Тяжельников.

Также врач отметил, что перед рабочими днями стоит устроить разгрузочный день в отношении питания.

«Возможно, стоит заранее начать обдумывать задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент», — пояснил Тяжельников.

Ранее врач Тяжельников объяснил, как избавиться от тревожности в нерабочие дни.

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