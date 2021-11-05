Львовский депутат на заседании нарисовал портрет Путина

Во время сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив занимался изобразительным искусством. В результате он создал рисунок. Соответствующее видео выложил «24 канал».

Так, политик нарисовал портрет президента России Владимира Путина.

В ролике показано, что Грынив на белом листе бумаги сначала обводит ручкой контур портрета с телефона, после чего импровизирует и добавляет детали от себя.

Украинские журналисты выразили возмущение, что политик изображал лидера страны, к которой у Киева есть претензии, непосредственно в ходе заседания горсовета.

Ранее в октябре депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Парламентарий также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Депутат также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

После поздравления украинские правоохранительные органы завели в отношении Кивы уголовное дело о госизмене. Сам депутат заявил, что никакое уголовное преследование не остановит его в борьбе за восстановление взаимоотношений Украины с братским народом России.