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Собянин заявил, что в Москве снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит РИА «Новости».

«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600-1700 [госпитализаций]», — сказал Собянин.

За последние сутки в России было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 1 195 человек. Всего за это время выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6305), Санкт-Петербург (3271), Московская область (2732). Меньше всего зараженных — в Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (16).

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября. В Москве период нерабочих дней начался с 28 октября.

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Коронавирус 2019-nCoV
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