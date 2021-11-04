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В ВОЗ рекомендовали россиянам в нерабочие дни сократить личные контакты

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам на период нерабочих дней сократить количество личных контактов, в том числе со знакомыми людьми. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения <...> Очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами РФ — Минздравом и Роспотребнадзором», — подчеркнула Вуйнович, поясняя, что эти организации лучше всего знают об эпидемической ситуации, работают с ВОЗ, и поэтому могут давать конкретные рекомендации.

Представитель Всемирной организации здравоохранения также обратила внимания на то, что пожилые, люди с хроническими болезнями, а также переболевшие коронавирусом уязвимы перед другими инфекциями, вызывающими респираторные заболевания. По ее словам, при появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо срочно прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом.

За последние сутки в России было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 1 195 человек. Всего за это время выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6305), Санкт-Петербург (3271), Московская область (2732). Меньше всего зараженных — в Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (16).

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября. В Москве период нерабочих дней начался с 28 октября.

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Коронавирус 2019-nCoV
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