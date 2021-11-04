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Семиклассница из Москвы забеременела второй раз через 2 месяца после первых родов

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Стало известно, что ученица седьмого класса, забеременевшая второй раз за год, рассталась с отцом первого ребенка и познакомилась с новым мужчиной. Об этом сообщил kp.ru.

Выяснилось, что девушка забеременела через два месяца после первых родов, ориентировочно в июне-июле. Она рассталась с отцом первого ребенка и стала ходить на свидания, где познакомилась с 26-летним сотрудником торгового центра, с которым у них началась активная половая жизнь. Результатом стала вторая беременность.

Полицейские задержали подозреваемого, с ним общаются следователи. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ.

Про факт второй беременности школьница узнала во время приема гинеколога. Несовершеннолетняя проходила обследование в больнице, где и выяснилось, что в марте текущего года она уже стала матерью. Она живет с матерью, братом и своим маленьким сыном.

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