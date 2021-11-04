Жителя Северной Ирландии отправили в тюрьму за кражу рыбы из соседского пруда

В Северной Ирландии мужчина, укравший кои карпа своего соседа, был отправлен в тюрьму на четыре месяца, сообщает BBC.

Инцидент произошел рано утром 3 декабря 2018 года. 37-летний Сэмюэл Робинсон поймал карпа кои стоимостью 600 фунтов стерлингов (порядка 57 921 рублей — прим.ред.) из садового пруда своего соседа на севере Белфаста. Вора удалось вычислить благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

Потерпевший пригрозил злоумышленнику, что, если карп не будет возвращен, обратится в полицию. Робинсон раскаялся в содеянном, но рыбу не вернул.

Ранее в Англии поймали преступника, похожего на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который вместе с подельником обокрал посетительницу кафе, вытащив из ее сумки $1700. Кроме того, приятелям удалось заполучить банковскую карточку женщины и ее серьги.

До этого житель Шотландии ночью разбил стеклянную дверь в магазине Greggs, потому что очень сильно хотел сосиску в тесте. Впрочем, желаемого продукта там не оказалось, поэтому дебошир ушел с пустыми руками.