Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Узбекистане уволили министра по развитию ИТ после блокировки соцсетей 16:40
В Новой Зеландии вырастили огромную картофелину весом почти 8 кг 16:31
Российского футбольного арбитра Карасева назвали лучшим судьей Европы 16:28
Британия первой в мире одобрила использование молнупиравира для лечения COVID-19 16:20
Президент Грузии предложила сделать лечение от коронавируса платным 16:19
Российская порноактриса ответила Хабибу на критику ринг-герлз 16:10
Пожар произошел в Киево-Печерской лавре 16:03
Семин рассказал, что ему не нравится в нынешнем «Локомотиве» 16:00
Россиянин потребовал миллиард долларов от группы Metallica 15:48
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в ФРГ возобновилась 15:46

Стали известны подробности задержания судна «Академик Иоффе» в Дании

close
100%
Wikimedia Commons

На борту российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», которое было задержано в Дании, по последним сведениям, почти 40 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Копенгагене.

«На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь», — пояснили представители дипведомства.

Предположительно, правительство Дании задержало судно, принадлежащее России, в рамках обеспечительной меры по иску третьей стороны, которая была связанна с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе». Корабль эксплуатируется Институтом океанологии имени Ширшова.

Министерство науки и высшего образования занимается изучением вопроса, связанного с задержанием «Академика Иоффе». Обстоятельства задержания сейчас уточняются, передает ТАСС.

1 ноября задержано научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. В результате были изъяты судовые документы. Все копии судебных решений переданы российскому МИД.

Иск против исследовательского судна был подан канадской фирмой One Ocean Expeditions Ltd. Поводом якобы стала предыдущая коммерческая деятельность корабля.

Ранее сообщалось, что Минобороны заявило, что контролирует действия корабля ВМС США в Черном море.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть