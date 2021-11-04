Стали известны подробности задержания судна «Академик Иоффе» в Дании

На борту российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», которое было задержано в Дании, по последним сведениям, почти 40 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Копенгагене.

«На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь», — пояснили представители дипведомства.

Предположительно, правительство Дании задержало судно, принадлежащее России, в рамках обеспечительной меры по иску третьей стороны, которая была связанна с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе». Корабль эксплуатируется Институтом океанологии имени Ширшова.

Министерство науки и высшего образования занимается изучением вопроса, связанного с задержанием «Академика Иоффе». Обстоятельства задержания сейчас уточняются, передает ТАСС.

1 ноября задержано научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. В результате были изъяты судовые документы. Все копии судебных решений переданы российскому МИД.

Иск против исследовательского судна был подан канадской фирмой One Ocean Expeditions Ltd. Поводом якобы стала предыдущая коммерческая деятельность корабля.

Ранее сообщалось, что Минобороны заявило, что контролирует действия корабля ВМС США в Черном море.