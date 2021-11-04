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Полиция Австралии арестовала похитителя девочки, исчезнувшей почти месяц назад

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WA Police

Полиция Западной Австралии предъявила обвинения в похищении четырехлетней Клео Смит, поиски которой велись с 16 октября, 36-летнему Теренсу Келли. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина, в том числе, обвиняется «в принудительном перемещении ребенка младше 16 лет». Согласно информации полиции, Келли явился в суд Карнарвона (прибрежный город и порт в Западной Австралии) в четверг днем, 4 ноября.

По предварительным данным, четырехлетнюю Клео Смит похитили, когда семья отправилась в поход и устроила кемпинг. Девочка бесследно исчезла 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой.

Спустя почти 20 дней полицейские обнаружили девочку в запертом доме в Карнарвоне. Согласно опубликованным кадрам, ее состоянию здоровья ничего не угрожает.

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