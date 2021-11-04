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В Москве семиклассница забеременела второй раз за год

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В столице 15-летняя девочка, учащаяся в седьмом классе, забеременела второй раз за год. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Про факт своей второй беременности московская школьница узнала во время приема гинеколога. Несовершеннолетняя проходила обследование в больнице, где и выяснилось, что в марте текущего года она уже стала матерью.

В настоящий момент ученица живет с матерью, братом и своим маленьким сыном. Члены семьи помогают 15-летней в воспитании собственного ребенка.

Врачи уже направили всю информацию о новой беременности семиклассницы полицейским. Сотрудниками МВД был задержан предполагаемый отец ребенка.

Сейчас неизвестно, кто является отцом ребенка и сколько ему лет.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе 12-летняя девочка родила после изнасилования родным братом.

Также в Москве 12-летняя девочка забеременела от взрослого приятеля.

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